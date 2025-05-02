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Заводское шоссе в Самаре передадут во временную эксплуатацию до конца июня

Жители Самары воспользовались комментариями под публикацией главы региона в соцсети, выразив недовольство качеством дорожного покрытия на Заводском шоссе, охарактеризовав его как опасное и неудовлетворительное.

Жители Самары воспользовались комментариями под публикацией главы региона в соцсети, выразив недовольство качеством дорожного покрытия на Заводском шоссе, охарактеризовав его как опасное и неудовлетворительное.

Как сообщают официальные лица, строительные работы направлены на улучшение состояния трассы и достижение соответствия установленным техническим стандартам.

Согласно заявлению департамента градостроительства Самары от 1 мая 2025 года, участок Заводского шоссе от улицы Аврора до улицы 22 Партсъезда готовится к временной эксплуатации. Эта информация была опубликована порталом «СитиТрафик».

— Сегодняшняя задача подрядчика заключается в выполнении необходимых мер для приведения этой дороги в надлежащее техническое состояние, соответствующее нормативам.

Завершить комплекс мероприятий, обеспечивающих ввод дороги в временное пользование, планируют до конца июня текущего года, — пояснили представители власти.

Стоит отметить, что сроки завершения строительства постоянно переносятся с 2020 года, а общая сумма затрат на реконструкцию уже достигла практически миллиарда рублей.

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