Заводское шоссе в Самаре передадут во временную эксплуатацию до конца июня

Жители Самары воспользовались комментариями под публикацией главы региона в соцсети, выразив недовольство качеством дорожного покрытия на Заводском шоссе, охарактеризовав его как опасное и неудовлетворительное.
Как сообщают официальные лица, строительные работы направлены на улучшение состояния трассы и достижение соответствия установленным техническим стандартам.
Согласно заявлению департамента градостроительства Самары от 1 мая 2025 года, участок Заводского шоссе от улицы Аврора до улицы 22 Партсъезда готовится к временной эксплуатации. Эта информация была опубликована порталом «СитиТрафик».
— Сегодняшняя задача подрядчика заключается в выполнении необходимых мер для приведения этой дороги в надлежащее техническое состояние, соответствующее нормативам.
Завершить комплекс мероприятий, обеспечивающих ввод дороги в временное пользование, планируют до конца июня текущего года, — пояснили представители власти.
Стоит отметить, что сроки завершения строительства постоянно переносятся с 2020 года, а общая сумма затрат на реконструкцию уже достигла практически миллиарда рублей.
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