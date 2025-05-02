37-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше месяца

Как сообщают волонтеры, женщина ушла из дома больше месяца назад, 20 марта, в селе Нижнезаитово Шаранского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Была одета в черную куртку, джинсы, сапоги и серую шапку.