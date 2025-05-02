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37-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше месяца

В Башкирии 43 дня разыскивают 37-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 37-летнюю Лилию Юсупову. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, женщина ушла из дома больше месяца назад, 20 марта, в селе Нижнезаитово Шаранского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Была одета в черную куртку, джинсы, сапоги и серую шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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