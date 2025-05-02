Ученые из России и Вьетнама проведут совместные исследования Южно-Китайского моря

ХАНОЙ, 2 мая. /ТАСС/. Российское научно-исследовательское судно «Академик Опарин» прибыло во вьетнамский морской порт Нячанг. В предстоящий месяц вьетнамские и российские ученые проведут на нем совместные исследования биоразнообразия Южно-Китайского моря (ЮКМ), сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).
Девятая по счету совместная морская экспедиция с участием около 30 ученых из нескольких научно-исследовательских институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук, а также Вьетнамской академии науки и технологий продлится до 25 мая. Ее цель — обновление и расширение данных о биоразнообразии, состоянии морской среды и морских биоресурсах. Кроме того, будут собраны образцы морской флоры и фауны, а также компоненты окружающей среды для последующих биохимических и микробиологических исследований и оценки потенциала биологически активных веществ морского происхождения. Экспедиционная группа, как отмечает ВИА, сосредоточит внимание на анализе факторов морского загрязнения, присутствия и накопления микропластика, стойких органических загрязнителей, а также на разработке методов дистанционного зондирования для мониторинга окружающей среды и нужд аквакультуры.
«Академик Опарин» — одно из специализированных научно-исследовательских судов, предназначенных для изучения морской биохимии и биоразнообразия. Судно оснащено современными средствами и всем необходимым оборудованием для длительных морских экспедиций и отбора проб в глубоководных районах. На его борту располагаются лаборатории, позволяющие обрабатывать образцы непосредственно во время проведения исследований в море.
Экспедиция этого года приурочена к особой дате — 75-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией и является ярким свидетельством традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества двух стран в области науки и технологий, особенно в сфере морских исследований и охраны природных ресурсов, указывает вьетнамское информагентство.