Ученые из России и Вьетнама проведут совместные исследования Южно-Китайского моря

Девятая по счету совместная морская экспедиция с участием около 30 ученых из нескольких научно-исследовательских институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук, а также Вьетнамской академии науки и технологий продлится до 25 мая. Ее цель — обновление и расширение данных о биоразнообразии, состоянии морской среды и морских биоресурсах. Кроме того, будут собраны образцы морской флоры и фауны, а также компоненты окружающей среды для последующих биохимических и микробиологических исследований и оценки потенциала биологически активных веществ морского происхождения. Экспедиционная группа, как отмечает ВИА, сосредоточит внимание на анализе факторов морского загрязнения, присутствия и накопления микропластика, стойких органических загрязнителей, а также на разработке методов дистанционного зондирования для мониторинга окружающей среды и нужд аквакультуры.