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Из Татарстана в июне запустят прямые рейсы в Сургут

У татарстанцев появилась возможность попасть прямыми рейсам еще в один город России — с июня открываются рейсы в Сургут. Это направление запускает авиакомпания «Ютэйр», сообщает Комсомольская правда — Казань со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда

Первый рейс в Сургут из Нижнекамска запланирован на 5 июня. Из Татарстана борт вылетит в 14.10, время в пути составит 2 часа 30 минут. Полеты будут осуществляться раз в неделю — по четвергам.

А с 7 июня в Сургут смогут улететь и жители столицы Татарстана. Из Казани воздушное судно отправится в 16.50, время в пути также составит два с половиной часа. Осуществляться авиасообщение будет по субботам.

Отметим, что рейсы из Татарстана в Сургут относятся к числу субсидируемых из бюджета Республики Татарстан, поэтому билеты на них будут доступными для многих граждан.