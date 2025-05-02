Из Татарстана в июне запустят прямые рейсы в Сургут

Первый рейс в Сургут из Нижнекамска запланирован на 5 июня. Из Татарстана борт вылетит в 14.10, время в пути составит 2 часа 30 минут. Полеты будут осуществляться раз в неделю — по четвергам.
А с 7 июня в Сургут смогут улететь и жители столицы Татарстана. Из Казани воздушное судно отправится в 16.50, время в пути также составит два с половиной часа. Осуществляться авиасообщение будет по субботам.
Отметим, что рейсы из Татарстана в Сургут относятся к числу субсидируемых из бюджета Республики Татарстан, поэтому билеты на них будут доступными для многих граждан.