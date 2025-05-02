За 1 мая в Ростовской области произошло 11 пожаров

Основные результаты работы — спасен один человек. Потушено три возгорания сухой растительности, также ликвидированы последствия двух автомобильных аварий. В ликвидации ЧП было задействовано 108 специалистов и использовано 27 единиц спецтехники. Особое внимание уделялось пожарной безопасности в праздничные дни, когда риск возгораний традиционно возрастает.