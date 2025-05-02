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За 1 мая в Ростовской области произошло 11 пожаров

11 пожаров за сутки: что произошло в Ростовской области за 1 мая.

В первый день мая сотрудники МЧС Ростовской области продемонстрировали высокую готовность к чрезвычайным ситуациям. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, за 24 часа им удалось ликвидировать 11 техногенных пожаров.

Основные результаты работы — спасен один человек. Потушено три возгорания сухой растительности, также ликвидированы последствия двух автомобильных аварий. В ликвидации ЧП было задействовано 108 специалистов и использовано 27 единиц спецтехники. Особое внимание уделялось пожарной безопасности в праздничные дни, когда риск возгораний традиционно возрастает.

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