Появились кадры последствий пиковых сбросов воды через Жигулевскую ГЭС

Гидроэлектростанция в Жигулях столкнулась с редким периодом значительных водосбросов.
Водосливные ворота открыли 27 апреля, подняв три специальных заградительных щита до минимальных уровней, достаточных для безопасного выпуска избыточной жидкости.
Максимальная нагрузка на плотину ожидается с 2 по 4 мая, когда объем пропускаемых вод составит впечатляющие цифры — 21 тыс. кубометров в секунду плюс-минус 500 м³/с. Именно тогда местные жители смогут наблюдать наибольший подъем уровня реки Волги.
Уже второго мая, в пик сброса, речные причалы главного вокзала провинции оказались частично затопленными.
После четвертого мая поток постепенно уменьшится: с пятого по девятое мая расход воды стабилизируется на отметке от 18 до 15 тыс. кубометров в секунду, сохраняя погрешность в пределах ±500 м³/с.
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