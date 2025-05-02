Житель Уфы напился, угнал машину и едва не разбился насмерть

В Уфе сотрудники патрульно-постовой службы задержали 37-летнего жителя микрорайона Черниковка, который, будучи пьяным, угнал и разбил Lada Largus. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Как выяснили правоохранители, мужчина, не имеющий водительских прав, похитил автомобиль с охраняемой парковки. Однако далеко уехать ему не удалось — при попытке совершить поворот он не справился с управлением и врезался в бетонную опору. К счастью, обошлось без пострадавших.
На злоумышленника составили административный протокол за пьяную езду без прав, а также завели уголовное дело по статье за угон, которая предусматривает наказание в виде до пяти лет лишения свободы.
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