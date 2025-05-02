Житель Уфы напился, угнал машину и едва не разбился насмерть

Как выяснили правоохранители, мужчина, не имеющий водительских прав, похитил автомобиль с охраняемой парковки. Однако далеко уехать ему не удалось — при попытке совершить поворот он не справился с управлением и врезался в бетонную опору. К счастью, обошлось без пострадавших.