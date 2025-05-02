Площадь Героев Сталинграда откроют в ЛНР к 9 Мая

— Хочу поздравить жителей Луганской Народной Республики, Станично-Луганского района с нашим общим праздником — наступающим 80-летием Великой Победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Накануне Дня Победы Волгоградская область дарит республике и Станично-Луганскому району Дом культуры и прекрасную площадь. Я благодарю жителей, что она названа в честь Героев Сталинграда. Для нас это тоже очень важно, — сказал Андрей Бочаров.