Молдавских персиков и черешни в этом году не будет: Почти весь урожай сгубили заморозки

Молдавских персиков и черешни не будет — всё погибло из-за заморозков.
Фермеры на севере Молдовы сообщают о почти полной потере урожая косточковых культур (персиков, черешни) и не только из-за апрельских заморозков (ущерб до 98%).
Фермеры обеспокоены отсутствием доходов и проблемами с выплатой кредитов. Причина — раннее потепление в феврале.
В Рышканском районе пострадало более 40 га садов и более 50 хозяйств. Но фермеры часто не могут рассчитывать на помощь государства при ущербе менее 20%.
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