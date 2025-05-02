В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы

В пятницу подтвердился еще один случай заражения сибирской язвы в провинции Мукдахан. «Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из случаев закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра», — отмечает газета.