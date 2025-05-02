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В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы

АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. В Таиланде мужчина скончался от сибирской язвы, подтверждено еще одно заражение, а 638 человек ожидают подтверждение диагноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на тайскую газету Nation.

Источник: Sputnik.kz

Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда подтвердил смерть, связанную с сибирской язвой, — случай произошел в провинции Мукдахан на северо-востоке страны. Скончался 53-летний мужчина. Считается, что он заразился, съев говядину во время религиозного праздника.

У пациента была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине. В истории болезни указано, что он… и ел сырую говядину. Предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований Департамента медицинских наук подтвердили наличие Bacillus anthracis, бактерии, вызывающей сибирскую язву.

отмечает издание

В пятницу подтвердился еще один случай заражения сибирской язвы в провинции Мукдахан. «Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из случаев закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра», — отмечает газета.

По состоянию на пятницу 638 человек были идентифицированы как потенциально подверженные заражению. Среди них 36 человек, участвовавших в забое животного, 472 человека, употреблявших сырое мясо, и 130 человек, имевших бытовые контакты.

Департамент развития животноводства не сообщал о предыдущих случаях сибирской язвы у местных животных и в настоящее время расследует источник заражения.