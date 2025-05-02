Порывистый ветер, грозы и туманы прогнозируют в Башкирии

Завтра, 3 мая, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали синоптики республики.
В эту субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью будут небольшие дожди, днем — местами грозы. Ветер будет южный 7−12 метров в секунду, утром и днем в некоторых городах и районах — порывы до 15−20 м/с.
Температура воздуха грядущей ночью составит +5, +10°С, днем потеплеет до +9, +14°С.
Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500−1000 метров. А днем видимость ухудшится до одного-двух километров из-за осадков.