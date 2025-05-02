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Порывистый ветер, грозы и туманы прогнозируют в Башкирии

В Башкирию придут грозы и ветер до 20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 40% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 3 мая, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали синоптики республики.

В эту субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью будут небольшие дожди, днем — местами грозы. Ветер будет южный 7−12 метров в секунду, утром и днем в некоторых городах и районах — порывы до 15−20 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит +5, +10°С, днем потеплеет до +9, +14°С.

Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500−1000 метров. А днем видимость ухудшится до одного-двух километров из-за осадков.