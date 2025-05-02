Актриса Агата Муцениеце выходит замуж

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Актриса театра и кино Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта, заслуженного артиста РФ Петра Дрангу.
Муцениеце опубликовала фотографию, на которой запечатлен момент предложения руки и сердца, где она стоит с букетом роз, обнимая и целуя музыканта.
«Я сказала “да”, — подписала она фотографию, опубликованную в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).
Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным с 2011 года. У пары двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году супруги развелись. В 2022 году Прилучный женился на Зепюр Брутян, у них родился сын.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.