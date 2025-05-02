Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника

«Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень, — я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь», — сказал Путин журналисту «России 1» Павлу Зарубину в ответ на вопрос, сам ли он заводит себе будильник.