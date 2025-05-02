Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит своих адъютантов разбудить его.
«Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень, — я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь», — сказал Путин журналисту «России 1» Павлу Зарубину в ответ на вопрос, сам ли он заводит себе будильник.
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале «Россия 1» в воскресенье.