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Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника

Путин рассказал, что в большинстве случаев просыпается по утрам без будильника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном просыпается без будильника, но в некоторых ситуациях просит своих адъютантов разбудить его.

«Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень, — я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь», — сказал Путин журналисту «России 1» Павлу Зарубину в ответ на вопрос, сам ли он заводит себе будильник.

Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале «Россия 1» в воскресенье.