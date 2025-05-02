Ростов-на-Дону запускает эстафету памяти к 80-летию Победы

В преддверии великого праздника городской родительский комитет инициировал трогательную патриотическую акцию, которая уже объединила тысячи ростовчан разных поколений. Об этом этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Суть проекта — передача георгиевской ленты «от сердца к сердцу», сохранение памяти о подвиге наших предков. Также акция объединяет все поколения ростовчан и дает возможность выразить благодарность героям ВОВ.
Эстафета — как нервущаяся нить, связывающая прошлое и настоящее. Каждый участник может получить георгиевскую ленту, сделать памятное фото, опубликовать пост с хештегом #ЭстафетаПамятиДона и передать эстафету следующему. Участие могут принять все желающие — от школьников до ветеранов.
— Дорогие ростовчане, приглашаю вас присоединиться к такой замечательной инициативе, — поделился Александр Скрябин.
Подпишись на нас в Telegram.