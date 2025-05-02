Ростов-на-Дону запускает эстафету памяти к 80-летию Победы

Эстафета — как нервущаяся нить, связывающая прошлое и настоящее. Каждый участник может получить георгиевскую ленту, сделать памятное фото, опубликовать пост с хештегом #ЭстафетаПамятиДона и передать эстафету следующему. Участие могут принять все желающие — от школьников до ветеранов.