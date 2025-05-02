Настоящая жара. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Сегодня, 2 мая, в большинстве регионов сохранится сухая погода, за исключением Ферганской долины, а также предгорных и горных районов, где местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха уже сегодня достигнет 29−32°С, а на юге страны и в пустынных районах поднимется до 33−35°С.
По данным Узгидромета, в субботу и воскресенье осадки маловероятны. Погода будет ясной и жаркой. Температура воздуха продолжит расти: в дневные часы — до 33−35°С,
— на юге и в пустынной зоне — до 37−39°С.
Такой температурный фон больше соответствует середине лета, чем началу мая, отмечают специалисты.
Погода в Ташкенте
В столице также без осадков:2 мая — температура днём 29−31°С, 3 и 4 мая (суббота и воскресенье) — 32−35°С.
Похоже, май в этом году решил не церемониться — и сразу стартовать с летнего размаха.
Узбекистанцам рекомендуется избегать длительного пребывания под открытым солнцем, пить больше воды и не забывать про головные уборы.