Настоящая жара. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Сегодня, 2 мая, в большинстве регионов сохранится сухая погода, за исключением Ферганской долины, а также предгорных и горных районов, где местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха уже сегодня достигнет 29−32°С, а на юге страны и в пустынных районах поднимется до 33−35°С.