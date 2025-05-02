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Настоящая жара. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 2 мая). Начало мая в Узбекистане обещает быть по-настоящему летним. Синоптики прогнозируют резкое повышение температуры воздуха и установление жаркой, сухой погоды по всей территории республики.

Сейчас в Ричмонде: +29° 7 м/с 40% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: Vaib.Uz

Сегодня, 2 мая, в большинстве регионов сохранится сухая погода, за исключением Ферганской долины, а также предгорных и горных районов, где местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха уже сегодня достигнет 29−32°С, а на юге страны и в пустынных районах поднимется до 33−35°С.

По данным Узгидромета, в субботу и воскресенье осадки маловероятны. Погода будет ясной и жаркой. Температура воздуха продолжит расти: в дневные часы — до 33−35°С,

— на юге и в пустынной зоне — до 37−39°С.

Такой температурный фон больше соответствует середине лета, чем началу мая, отмечают специалисты.

Погода в Ташкенте

В столице также без осадков:2 мая — температура днём 29−31°С, 3 и 4 мая (суббота и воскресенье) — 32−35°С.

Похоже, май в этом году решил не церемониться — и сразу стартовать с летнего размаха.

Узбекистанцам рекомендуется избегать длительного пребывания под открытым солнцем, пить больше воды и не забывать про головные уборы.