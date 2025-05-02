В Минске будут судить антикризисного управляющего, который оказался мошенником

В Минске антикризисный управляющий оказался мошенником и пойдет под суд, сообщили в прокуратуре Фрунзенского района агентству «Минск-Новости».
Так, в июле 2024-го экономический суд Минской области назначил 53-летнего индивидуального предпринимателя, консультировавшего по вопросам коммерческой деятельности и банкротства, временным, а после антикризисным управляющим одного ЗАО.
Фигурант, собирая информацию о должниках и кредиторах, выяснил, что предприятию принадлежат два бетонных завода и пять грузовиков, которые находятся в залоге у банка. Но при этом транспорт, чтобы избежать дополнительные расходы в период ликвидации, на основании договоров передали на ответственное хранение директору ЗАО. Однако руководитель продолжала использовать грузовики, а мошенник, узнав об этом, решил ее шантажировать.
Антикризисный управляющий выдумал, что ему звонили из службы безопасности банка и потребовали ежемесячно платить по 3000 белорусских рублей за пользование транспортом, чтобы его не забрали до аукциона. Директор отдала аферисту 900 долларов.
А когда тот через месяц потребовал еще денег, женщина уже отправилась с повинной в Департамент финансовых расследований Госконтроля. Так обман и был раскрыт.
Чтобы вывести мошенника на чистую воду, руководитель встретилась с ним и передала 600 долларов. Фигуранта задержали с поличным. Ему инкриминируют завладение имуществом путем обмана и мошенничество (ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
А еще в Минске будут судить супругов за подозрительные рецепты врача.
Тем временем в Могилеве 69-летняя пенсионерка пойдет под суд, подняв деньги с пола.