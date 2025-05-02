В Минске будут судить антикризисного управляющего, который оказался мошенником

Фигурант, собирая информацию о должниках и кредиторах, выяснил, что предприятию принадлежат два бетонных завода и пять грузовиков, которые находятся в залоге у банка. Но при этом транспорт, чтобы избежать дополнительные расходы в период ликвидации, на основании договоров передали на ответственное хранение директору ЗАО. Однако руководитель продолжала использовать грузовики, а мошенник, узнав об этом, решил ее шантажировать.