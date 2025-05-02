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Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире

Путин показал, что у него лежит в холодильнике и на столе в кремлевской квартире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал, что у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил Путин журналиста «России 1» Павла Зарубина, доставая из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.

На опубликованных кадрах из фильма видно, что на столе у главы государства стоят фрукты, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, бумажные салфетки, лежат папки с документами. Неподалёку, на полке у зеркала, стоит икона Спаса Нерукотворного.

Новый документальный фильм о главе государства «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» будет показан на телеканале «Россия 1» 4 мая.

Впервые Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.