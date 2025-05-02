Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал, что у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире, кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье.