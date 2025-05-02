В Перми утверждена концепция реконструкции строительного колледжа

Так, здесь планируется разместить классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, архитектурной графики, макетную мастерскую, пространство для онлайн-обучения. Также проектировщики предусмотрели двухсветный атриум с зоной коворкинга для свободных занятий студентов. А еще решено установить прозрачную обшивку инженерных коммуникаций — студенты будут изучать все это каждый день. Практическую направленность будет иметь и внутренний двор колледжа. Здесь появится площадка для геодезической практики.