Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми утверждена концепция реконструкции строительного колледжа

Два корпуса строительного колледжа, которые примыкают к главному зданию на Компросе, 59, будут снесены.

Два корпуса строительного колледжа, которые примыкают к главному зданию на Компросе, 59, будут снесены. На их месте возведут трех- и четырехэтажное здания в стилистике исторического объекта. При этом концепция предусматривает современное наполнение новых корпусов.

Так, здесь планируется разместить классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, архитектурной графики, макетную мастерскую, пространство для онлайн-обучения. Также проектировщики предусмотрели двухсветный атриум с зоной коворкинга для свободных занятий студентов. А еще решено установить прозрачную обшивку инженерных коммуникаций — студенты будут изучать все это каждый день. Практическую направленность будет иметь и внутренний двор колледжа. Здесь появится площадка для геодезической практики.

Строители выйдут на объект осенью, срок окончания работ — 2027 год.