Редкую птицу запечатлела фотоловушка в Керженском заповеднике

Крупного рыбоядного хищника — скопу — запечатлела фотоловушка, установленная в южной части Керженского заповедника, об этом сообщается в telegram-канале заповедника.
В апреле птица прилетела на поляну в сосновом лесу. По словам специалистов, вероятно, недалеко от этого места расположено ее гнездо.
Интересно, что скопа, размах крыльев которых может достигать до 170 см, регулярно попадает в объектив фотоловушки на этой поляне в течение бесснежного периода.
«99% рациона у нее составляет рыба, но она может охотиться на других птиц, змей, ондатр, полевок, белок, которых ей легче добывать на открытых местах», — рассказали сотрудники заповедника.
Ранее в Керженском заповеднике был замечен краснокнижный орлан-белохвост.
Справка.
Скопа в Керженском заповеднике — редкий гнездящийся вид. Она устраивает гнездо на верхушках старых сосен на болотах, а охотиться летает на крупные водоемы. Вид занесен в Красные книги России и Нижегородской области.