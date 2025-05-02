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Редкую птицу запечатлела фотоловушка в Керженском заповеднике

Скопа занесена в Красные книги России и Нижегородской области.

Источник: Время

Крупного рыбоядного хищника — скопу — запечатлела фотоловушка, установленная в южной части Керженского заповедника, об этом сообщается в telegram-канале заповедника.

В апреле птица прилетела на поляну в сосновом лесу. По словам специалистов, вероятно, недалеко от этого места расположено ее гнездо.

Интересно, что скопа, размах крыльев которых может достигать до 170 см, регулярно попадает в объектив фотоловушки на этой поляне в течение бесснежного периода.

«99% рациона у нее составляет рыба, но она может охотиться на других птиц, змей, ондатр, полевок, белок, которых ей легче добывать на открытых местах», — рассказали сотрудники заповедника.

Ранее в Керженском заповеднике был замечен краснокнижный орлан-белохвост.

Справка.

Скопа в Керженском заповеднике — редкий гнездящийся вид. Она устраивает гнездо на верхушках старых сосен на болотах, а охотиться летает на крупные водоемы. Вид занесен в Красные книги России и Нижегородской области.