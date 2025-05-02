«Это опасно»: метеоролог Позднякова объяснила, почему в Москве выпал снег в мае

— Выпадение осадков связано с тем, что погоду определял атлантический циклон, но он сначала нырнул на Смоленскую область. Он подхватил часть тепла от южного циклона, который у поверхности Земли никак себя не проявил. Но наверх ушло тепло, которое обострило атмосферные фронты Атлантического циклона. А центр этого циклона практически проходил через Московский регион, поэтому осадки были значительные. Причем циклон далеко не уходил, он еще подпитывался холодом с верхних слоев атмосферы, и стратосферный холод проникал в наши широты. Температура воздуха на уровне полутора километров была около минус шести градусов, — объяснила Позднякова.