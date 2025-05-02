«Это опасно»: метеоролог Позднякова объяснила, почему в Москве выпал снег в мае

В пятницу, 2 мая, снегопад обрушился на запад и север Москвы, а также на ближайшее Подмосковье. Ранее в четверг в Подмосковье прошли затяжные дожди и в некоторых районах тоже были осадки в виде снега. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила в беседе с «Вечерней Москвой», почему выпал снег в столичном регионе в мае.
Как рассказала метеоролог, согласно прогнозу в прошедшую ночь должны были идти осадки в виде дождей и мокрого снега — так и случилось, однако это уникальное и рекордное явление для начала мая.
— Основная фракция была в виде мокрого снега, и в результате сформировался временный снежный покров. На севере Московской области местами выпало до 15 сантиметров снега. А в Москве на ВДНХ высота снежного покрова достигла семи сантиметров, что для 1 мая является уникальным, редким и рекордным значением. Таких показателей никогда не было, — сообщила Позднякова.
Всего за 1 мая в столице выпало рекордное количество осадков — 28 миллиметров. Подобного явления не было с начала XX века, отметила специалист. Такие же интенсивные осадки, но в виде дождя, выпали в 1909 году — тогда они достигали 24,6 миллиметра.
— Выпадение осадков связано с тем, что погоду определял атлантический циклон, но он сначала нырнул на Смоленскую область. Он подхватил часть тепла от южного циклона, который у поверхности Земли никак себя не проявил. Но наверх ушло тепло, которое обострило атмосферные фронты Атлантического циклона. А центр этого циклона практически проходил через Московский регион, поэтому осадки были значительные. Причем циклон далеко не уходил, он еще подпитывался холодом с верхних слоев атмосферы, и стратосферный холод проникал в наши широты. Температура воздуха на уровне полутора километров была около минус шести градусов, — объяснила Позднякова.
Эти значительные контрасты и мощность циклона привели к тому, что днем шел интенсивный дождь, а вечером и ночью пошел мокрый снег, подчеркнула метеоролог.
— Это погода опасна тем, что деревья уже распустились — стоило только усиливаться ветру, тяжелые ветки ломались под тяжестью мокрого снега. Это привело к тому, что в некоторых местах Московского региона линии электропередачи не выдержали, где-то падали деревья от большого количества выпавшего мокрого снега, — добавила собеседница «ВМ».
Между тем порывы ветра в Москве все еще достигают 15 метров в секунду и сохранятся до 3 мая. Кроме того, в столице объявлен оранжевый уровень опасности в связи с возможными заморозками в предстоящую ночь.
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