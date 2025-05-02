Более 50 команд выступили в группе трудовых коллективов. Лучшей из них стала команда ООО «АВИСМА». У школьников 1 место завоевали ребята из 127-й школы, у студентов — представители политеха. В сильнейшей группе спортклубов и спортивных обществ заслуженную победу одержали динамовцы.