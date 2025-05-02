118 млрд рублей: власти увеличили траты на развитие образовательной системы Башкирии на 17%

Сегодня, 2 мая, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о работе по развитию образовательной системы республики. В прошлом году на это было выделено 118 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем в 2023-м.