118 млрд рублей: власти увеличили траты на развитие образовательной системы Башкирии на 17%

Сегодня, 2 мая, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о работе по развитию образовательной системы республики. В прошлом году на это было выделено 118 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем в 2023-м.
Глава регионального кабмина отметил, что особое внимание уделяется поддержке педагогов. В 2023-м 150 молодых сельских учителей и 20 мастеров производственного обучения получили гранты по 690 тысяч рублей. В сфере дошкольного образования достигнута стопроцентная доступность детских садов, создано 360 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет. В ближайшие три года планируется отремонтировать 16 дошкольных учреждений.
Говоря о школьном образовании, премьер сообщил о вводе в эксплуатацию четырех новых школ на 1577 мест и планах по капитальному ремонту 35 учреждений в текущем году. Не остается без внимания развитие профессионального образования — создано шесть образовательных кластеров, по количеству которых Башкирия, по словам Назарова, занимает первое место в стране.
Руководитель республиканского правительства в своей публикации также отметил успехи в высшем образовании: четыре вуза региона вошли в программу «Приоритет 2030» с объемом федеральной поддержки в более чем миллиард рублей. Активно идет строительство Межвузовского научного центра.
Башкирия, утверждает Андрей Назаров, заняла первое место в федеральном рейтинге по поддержке молодых ученых, которых в республике насчитывается около двух тысяч человек.
— Достижения есть, но работы впереди еще больше. Образование было, есть и будет одним из наших главных приоритетов. Алга! — заявил премьер-министр.
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