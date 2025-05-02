Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье

«Мои коллеги из Забайкальского края установили предположительного виновника лесного пожара, в результате которого выгорело свыше 100 гектаров насаждений… По имеющимся данным, накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле», — написала она в своём Тelegram-канале.