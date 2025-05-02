В Ербогачене губернатор Игорь Кобзев возложил цветы к мемориалу героев

— Парень с Нижней Тунгуски, под огнем врага преодолевший Днепр, навсегда остался молодым на украинской земле. Сейчас наши ребята воюют в тех районах, где совершил подвиг их земляк. Наши бойцы продолжают славные традиции отцов и дедов, отстоявших мир в далеком 1945 году, — поделился губернатор Игорь Кобзев.