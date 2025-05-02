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В Ербогачене губернатор Игорь Кобзев возложил цветы к мемориалу героев

На гранитных плитах высечены 184 фамилии земляков, не вернувшихся с фронта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Ербогачен Катангского района губернатор Иркутской области Игорь Кобзев возложил цветы к Мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне. На гранитных плитах высечены 184 фамилии земляков, не вернувшихся с фронта. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на правительство Иркутской области.

Особое место в мемориальном комплексе занимает бюст Героя Советского Союза Иннокентия Увачана — единственного представителя эвенкийского народа, удостоенного этого высокого звания.

— Парень с Нижней Тунгуски, под огнем врага преодолевший Днепр, навсегда остался молодым на украинской земле. Сейчас наши ребята воюют в тех районах, где совершил подвиг их земляк. Наши бойцы продолжают славные традиции отцов и дедов, отстоявших мир в далеком 1945 году, — поделился губернатор Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что из Катангского района на фронт ушли 1141 человек, вернулись лишь 527. Сейчас 25 жителей района участвуют в СВО, продолжая боевую летопись своей малой родины.