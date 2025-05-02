В Краснодаре приступили к снятию балок Тургеневского моста

Работы на 15 пролетах моста планируется завершить к этой осени. Тротуарные плиты и парапеты там уже полностью демонтировали, также убрали лестницу со стороны Адыгеи.



На втором этапе реконструкции движение машин переведут на противоположную сторону для ремонта первых 15 пролетов, за остальные подрядчик примется в следующем году.



В настоящее время проходить под мостом опасно и строго запрещено. В связи с этим необходимо использовать безопасные пути обхода.