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В Краснодаре приступили к снятию балок Тургеневского моста

В Краснодаре приступили к снятию балок Тургеневского моста. Часть из них заменят, а некоторые будут отремонтированы.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

За сутки специалисты убрали 5 балок, всего их 150. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Евгений Наумов.

«При демонтаже выяснилось, что некоторые “хорошие” балки имеют внутренние трещины, которые не видны при осмотре. Окончательное решение по их судьбе примут после дефектовки», — говорится в сообщении главы краевого центра.

Работы на 15 пролетах моста планируется завершить к этой осени. Тротуарные плиты и парапеты там уже полностью демонтировали, также убрали лестницу со стороны Адыгеи.

На втором этапе реконструкции движение машин переведут на противоположную сторону для ремонта первых 15 пролетов, за остальные подрядчик примется в следующем году.

В настоящее время проходить под мостом опасно и строго запрещено. В связи с этим необходимо использовать безопасные пути обхода.