В Краснодаре приступили к снятию балок Тургеневского моста

За сутки специалисты убрали 5 балок, всего их 150. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Евгений Наумов.
«При демонтаже выяснилось, что некоторые “хорошие” балки имеют внутренние трещины, которые не видны при осмотре. Окончательное решение по их судьбе примут после дефектовки», — говорится в сообщении главы краевого центра.
Работы на 15 пролетах моста планируется завершить к этой осени. Тротуарные плиты и парапеты там уже полностью демонтировали, также убрали лестницу со стороны Адыгеи.
На втором этапе реконструкции движение машин переведут на противоположную сторону для ремонта первых 15 пролетов, за остальные подрядчик примется в следующем году.
В настоящее время проходить под мостом опасно и строго запрещено. В связи с этим необходимо использовать безопасные пути обхода.