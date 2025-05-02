По наказам горожан в Уфе появился новый сквер

Как сообщает пресс-служба Горсовета, еще месяц назад территория между домами № 98/2 и № 94/3 на улице Российской представляла собой неухоженное пространство со старой плиткой и без зеленых насаждений. Теперь здесь появились новые брусчатые дорожки, асфальтовое покрытие, скамейки и освещение. Сквер, утверждают депутаты, создан специально для жителей близлежащих домов и студентов Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.