По наказам горожан в Уфе появился новый сквер

В Октябрьском районе Уфы появился сквер «Студенческий». Проект реализован по наказам жителей в рамках программы депутатов Городского совета.
Как сообщает пресс-служба Горсовета, еще месяц назад территория между домами № 98/2 и № 94/3 на улице Российской представляла собой неухоженное пространство со старой плиткой и без зеленых насаждений. Теперь здесь появились новые брусчатые дорожки, асфальтовое покрытие, скамейки и освещение. Сквер, утверждают депутаты, создан специально для жителей близлежащих домов и студентов Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.
В минувшие выходные в рамках акции «Зеленая Башкирия» в сквере высадили 20 взрослых лип. В посадке деревьев участвовали представители власти, включая мэра Уфы Ратмира Мавлиева, депутата Госдумы Динара Гильмутдинова, а также студенты.
Как также сообщили в Горсовете, в этом году в Октябрьском районе планируется реализовать еще три проекта по наказам жителей: установку детской площадки на улице Жукова, создание прогулочных дорожек по маршруту «Уфимского ожерелья» в «Кошкином лесу» и строительство велосипедного памп-трека в участке «Воронки».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.