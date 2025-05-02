Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По наказам горожан в Уфе появился новый сквер

В Уфе построили сквер Студенческий .
Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Уфы появился сквер «Студенческий». Проект реализован по наказам жителей в рамках программы депутатов Городского совета.

Как сообщает пресс-служба Горсовета, еще месяц назад территория между домами № 98/2 и № 94/3 на улице Российской представляла собой неухоженное пространство со старой плиткой и без зеленых насаждений. Теперь здесь появились новые брусчатые дорожки, асфальтовое покрытие, скамейки и освещение. Сквер, утверждают депутаты, создан специально для жителей близлежащих домов и студентов Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.

В минувшие выходные в рамках акции «Зеленая Башкирия» в сквере высадили 20 взрослых лип. В посадке деревьев участвовали представители власти, включая мэра Уфы Ратмира Мавлиева, депутата Госдумы Динара Гильмутдинова, а также студенты.

Как также сообщили в Горсовете, в этом году в Октябрьском районе планируется реализовать еще три проекта по наказам жителей: установку детской площадки на улице Жукова, создание прогулочных дорожек по маршруту «Уфимского ожерелья» в «Кошкином лесу» и строительство велосипедного памп-трека в участке «Воронки».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.