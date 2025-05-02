«Лента.ру»: Бакальчука проверят на дискредитацию ВС РФ из-за поста в Telegam

По данным издания, речь идет о публикации в канале Бакальчука от 29 апреля, в которой бизнесмен написал, что что из-за якобы роста оборонных расходов бюджета России «бизнесу придется выживать». Также в посте упоминалось, что в ближайшем будущем в РФ может увеличиться налоговая нагрузка на предпринимателей и усилится регуляторное давление на бизнес. По словам Владислава Бакальчука, ~ «затянуть пояса» пришлось бы всем~, кто «не завязан» на военные расходы страны. Кроме этого, владелец «ВБ Девелопмент» в публикации заявил, что из-за спецоперации финансирование социальной сферы не является приоритетом первого порядка для государства.