Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе заработали 30 фонтанов

Май город встретил запуском фонтанов.

Источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Мы убрали налетевший за осень и зиму мелкий мусор, прочистили форсунки, проверили технику и, где это было необходимо, отремонтировали ее и настроили, завершили профилактику насосов. Отмечу, что вода — безопасна ее мы обеззараживаем лицензированными средствами отечественного производства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инженера подрядной организации, обслуживающей фонтаны Александра Велигодского.

На протяжении всего сезона фонтаны будут обслуживаться каждый день, это регламентные работы, профилактика техники, контроль уровня кислотности воды, дозирования специальных реагентов и обеззараживателей.