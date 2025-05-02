В Севастополе заработали 30 фонтанов

Мы убрали налетевший за осень и зиму мелкий мусор, прочистили форсунки, проверили технику и, где это было необходимо, отремонтировали ее и настроили, завершили профилактику насосов. Отмечу, что вода — безопасна ее мы обеззараживаем лицензированными средствами отечественного производства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инженера подрядной организации, обслуживающей фонтаны Александра Велигодского.