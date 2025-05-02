Маленькая Голландия в Самаре. Горожанка посадила в своем дворе 1000 тюльпанов

Хотя я даже не собиралась просить финансирование — попросила лишь убрать скопившийся мусор, который я собрала своими силами, и обеспечить полив и помощь дворников в поливе. Всё тщетно. Даже в спиле аварийных деревьев навстречу не пошли — одна сплошная критика и непонимание.