Маленькая Голландия в Самаре. Горожанка посадила в своем дворе 1000 тюльпанов

Жительница Самары, вдохновленная красотой природы, превратила пространство перед своим домом в Железнодорожном районе в сказочную лужайку, украсив территорию целой тысячей великолепных тюльпанов.
Радующие взгляд прохожих яркие цветы доставляют удовольствие и ей самой, хотя иногда прохожие умудряются прихватить несколько цветков домой.
Любая попытка чужаков сорвать очередную горсть тюльпанов вызывает искреннюю боль у женщины, которой хочется поделиться красотою со всеми жителями района и города.
Несмотря на подобные трудности, цветочная фея из Самары полна оптимизма и мечтает обустроить заброшенный участок сквера имени Самфировой, превратив его в прекрасный цветник.
Но, увы, городские власти пока остаются равнодушными к инициативам активистки, препятствуя воплощению мечты. Как призналась девушка:
— Я обратилась в администрацию с предложением благоустроить запущенную землю вдоль дороги, предлагала создать там поляну тюльпанов и пышных пионов. Ответ был категоричен: нет возможности согласовать. Никто помогать не собирается.
Хотя я даже не собиралась просить финансирование — попросила лишь убрать скопившийся мусор, который я собрала своими силами, и обеспечить полив и помощь дворников в поливе. Всё тщетно. Даже в спиле аварийных деревьев навстречу не пошли — одна сплошная критика и непонимание.
Когда я высадила цветы возле дома, коммунальные службы тут же решили заменить соседний бордюр, а трактор администрации умудрился повредить оградку моего цветника, а сломанные элементы выбросили неподалеку, — сокрушается любительница цветов.
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