Воронежские врачи спасли колено упавшей женщине

В апреле в отделение травматологии ВГКБ № 2 поступила 56-летняя женщина с жалобами на боль в колене: дама рассказала врачам, что упала с лестницы. У больной диагностировали оскольчатый компрессионный перелом медиального мыщелка левой большеберцовой кости со смещением отломков и кровоизлияние в полость левого коленного сустава.
Специалисты решили применить способ остеосинтеза внутрисуставных компрессионных переломов под контролем артроскопии, который ранее в больнице не использовали.
Бригада травматологов-ортопедов выполнила артроскопию коленного сустава, определила зону повреждения. Потом без вскрытия сустава врачи сопоставили отломки под артроскопическим контролем и зафиксировали их спицей, а затем опорной титановой платиной и винтами.
— Подобная малоинвазивная и малотравматичная операция позволяет уменьшить срок реабилитации пациентов и снизить риск послеоперационных осложнений. Женщина продолжает лечение в стационаре, прогноз благоприятный, — сообщили в ВГКБ № 2.