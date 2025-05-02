Воронежские врачи спасли колено упавшей женщине

В апреле в отделение травматологии ВГКБ № 2 поступила 56-летняя женщина с жалобами на боль в колене: дама рассказала врачам, что упала с лестницы. У больной диагностировали оскольчатый компрессионный перелом медиального мыщелка левой большеберцовой кости со смещением отломков и кровоизлияние в полость левого коленного сустава.