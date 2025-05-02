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В Беларуси глава экстремистского формирования с телеграм-каналом получил 18 лет

Генпрокуратура Беларуси сказала о приговоре 18 лет главе экстремистких формирования и телеграм-канала.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси глава деструктивного телеграм-канала приговорен к 18 годам заключения, сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

Так, руководителю экстремистского формирования Сергею Беспалову инкриминировали совершение ряда умышленных преступлений экстремистской направленности. Дело рассматривалось в порядке спецпроизводства, так как обвиняемый скрылся от правосудия.

В частности, сообщалось, что глава экстремистского формирования осуществляет экстремистскую деятельность посредством деструктивного телеграм-канала «Мая краiна Беларусь».

Минским областным судом вынесен обвинительный приговор Беспалову, которого признали виновным в заговоре с целью захвата государственной власти, организации в Беларуси массовых беспорядков, групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок, публичных призывах к захвату государственной власти и других действиях, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности страны, а также в клевете и публичном оскорблении президента Беларуси, иных преступлениях.

По совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 18 годам заключения и штрафу 1 тысяча базовых величин (42 тысячи белорусских рублей в мае 2025-го).

Приговор еще может быть обжалован.

Между тем Минфин повысил цены на золото в Беларуси, но понизил стоимость серебра и платины.