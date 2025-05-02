В Беларуси глава экстремистского формирования с телеграм-каналом получил 18 лет

Минским областным судом вынесен обвинительный приговор Беспалову, которого признали виновным в заговоре с целью захвата государственной власти, организации в Беларуси массовых беспорядков, групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок, публичных призывах к захвату государственной власти и других действиях, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности страны, а также в клевете и публичном оскорблении президента Беларуси, иных преступлениях.