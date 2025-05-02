Госконтроль сказал о замене старых заборов у некоторых белорусов

В Госконтроле сказали о восстановлении старых заборов в одном из регионов Беларуси.
Так, среди проблемных вопросов на горячую линию КГК поступило обращение от жителей деревни Песочная Буда Гомельского района. Сельчане пожаловались на то, что после ремонта сети теплоснабжения улицу никто не благоустроил.
Госконтроль взял вопрос на контроль, и работы по благоустройству были проведены. Пии этом КГК сказал, чтобы еще в деревне восстановили старые заборы.
— Собственникам домовладений, ограждения которых со временем обветшали и пришли в негодность, рекомендовано их восстановить, — прокомментировали в КГК.
Между тем в Минске будут судить антикризисного управляющего, который оказался мошенником.