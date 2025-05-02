Одиночество может быть опасным для здоровья, потому что оно провоцирует развитие серьезных заболеваний, вплоть до онкологии. Какие недуги возникают у одиноких людей и можно ли научиться выходить из этого состояния самостоятельно, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова. Заболеть от обиды. По ее словам, одинокие люди чаще испытывают чувство обиды и ненужности, что и приводит к проблемам со здоровьем. — Переживания о своей несчастной судьбе заставляют человека концентрироваться на обидах, а это может стать причиной целого спектра заболеваний — начиная от самых безобидных и заканчивая онкологическими, — сообщила Наумова. Среди недугов, которые могут развить у одиноких людей, психолог назвала: кожные заболевания;ожирение;эндокринные нарушения;новообразования;сердечно-сосудистые болезни;психические заболевания. Она уточнила, что к последним склонны те, кто изначально обладает пограничными нормами поведения и уже имеет предрасположенность к расстройствам личности. Словно потерять близкого родственника: как пережить смерть домашнего животного. Что делать? По мнению психолога, если изменить ход своих мыслей и вовремя начать терапию со специалистом, опасных болезней можно избежать. — Как только человек начинает чувствовать себя одиноко, важно не бояться обратиться к врачу и проработать свое состояние. Потому что многое зависит именно от восприятия действительности. Внутренние чувства и эмоции либо укрепляют и стимулируют наше здоровье, либо угнетают, а иногда даже приводят к смерти, поэтому важно направить их в верное русло, — пояснила Наумова. Самое главное, дополнила она, перенаправить свои мысли. Для этого необходимо понять, что тревожит человека. — После этого стоит задать себе вопрос, что нужно сделать, чтобы чувствовать себя по-другому, и обозначить действия, которые помогут справиться с одиночеством, — сообщила Наумова. Психолог назвала ряд шагов, которые помогут справиться с этим ощущением: Хорошо относиться к людям. Быть полезным. Уделять себе внимание. Хвалить себя. Находиться в обществе. Найти новое хобби. Стараться думать о себе и людях позитивно. Сталкивались ли вы с внутренним ощущением, что ваша победа, признание общества или сногсшибательный результат в работе — это всего лишь случайность, везение, нужные связи? Да что угодно, но только не ваше трудолюбие, усердие, терпение, багаж знаний. Данное поведение или феномен называется «синдром самозванца». Почему он возникает и что с этим делать, «Вечерней Москве» рассказала психолог.