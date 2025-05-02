Самарцы поделились кадрами сброса воды Жигулевской ГЭС

В Самарской области местные жители поделились кадрами сброса воды на Жигулевской ГЭС. Захватывающие кадры опубликовал городской блогер Евгений Щекин.
С 27 апреля Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину. Согласно опубликованным данным, сбросный расход воды через гидроузел в тот день составил 9190 м3/с. С каждым последующим днем пропуск воды через плотину увеличивался.
— Специалисты ГЭС ведут круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки, — указали в сообщении.
Напомним, С 30 апреля по 4 мая ожидается максимальный объем сброса воды. После этого уровень воды начнет снижаться. В этот период возможно подтопление территорий в Копылово и Федоровке в Тольятти.