У пермяка конфисковали машину за вождение в нетрезвом виде

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает прокуратура Свердловского района Перми.
Суд установил, что фигуранта уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, но это не повлияло на его поведение — в начале декабря прошлого года мужчина снова сел за руль нетрезвым. Нарушителя остановили сотрудники ДПС ГАИ пермского УМВД и отстранили от управления.
Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и на два года лишил его права управления транспортными средствами. LADA SAMARA, за рулем которой его поймали пьяным, конфискована и достанется государству. Приговор еще не вступил в законную силу.