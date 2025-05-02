У пермяка конфисковали машину за вождение в нетрезвом виде

Суд установил, что фигуранта уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, но это не повлияло на его поведение — в начале декабря прошлого года мужчина снова сел за руль нетрезвым. Нарушителя остановили сотрудники ДПС ГАИ пермского УМВД и отстранили от управления.