Суд приостановил на два месяца работу кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали

Основанием для мер стали нарушения санитарных норм. В частности, в кафе не соблюдались поточность технологических процессов, а приготовление блюд из сырья велось без специального цеха для его обработки. Помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом и гигиеническом состоянии, ежедневная влажная уборка проводилась некачественно, а дезинфекционный режим и правила мытья посуды нарушались.
Кроме того, к работе были допущены сотрудники без подтвержденных сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, медицинских осмотров и вакцинации — личные медицинские книжки у персонала отсутствовали.
В ходе проверки также обнаружили 45,5 кг пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительных документов, а условия хранения продуктов и производственный контроль не были организованы.
Помещение опечатано до полного устранения выявленных проблем.