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Суд приостановил на два месяца работу кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали

В селе Песчаные Ковали решением суда приостановлена работа кафе «Прага» на 60 суток. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Основанием для мер стали нарушения санитарных норм. В частности, в кафе не соблюдались поточность технологических процессов, а приготовление блюд из сырья велось без специального цеха для его обработки. Помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом и гигиеническом состоянии, ежедневная влажная уборка проводилась некачественно, а дезинфекционный режим и правила мытья посуды нарушались.

Кроме того, к работе были допущены сотрудники без подтвержденных сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, медицинских осмотров и вакцинации — личные медицинские книжки у персонала отсутствовали.

В ходе проверки также обнаружили 45,5 кг пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительных документов, а условия хранения продуктов и производственный контроль не были организованы.

Помещение опечатано до полного устранения выявленных проблем.