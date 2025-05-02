Суд приостановил на два месяца работу кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали

Основанием для мер стали нарушения санитарных норм. В частности, в кафе не соблюдались поточность технологических процессов, а приготовление блюд из сырья велось без специального цеха для его обработки. Помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом и гигиеническом состоянии, ежедневная влажная уборка проводилась некачественно, а дезинфекционный режим и правила мытья посуды нарушались.