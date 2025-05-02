МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Акция «Окна Победы» стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе «Движения первых».
«Окна Победы» уже появились во всех регионах России, к акции активно присоединяются главы регионов, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний. В акции движения уже приняли участие тысячи ребят из всех регионов страны. Они вместе с родителями, сверстниками и наставниками украшают окна домов, квартир, школ, университетов и предприятий", — говорится в релизе.
Как подчеркнули в организации, партнерами акции также стали крупные компании и предприятия.
«Так, “Первые” украсили памятными трафаретами окна ВЭБ Центра, здания Росреестра, Института “Первая академия медиа” РЭУ имени Г. В. Плеханова», — добавили в пресс-службе.
«Движение первых» разработало более 30 вариантов памятных трафаретов: от сюжетов с георгиевской лентой до изображений известных памятников, в том числе «Ржевского мемориала Советскому солдату» и «Алеши».