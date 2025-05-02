Акция «Окна Победы» стартовала во всех регионах России

«Окна Победы» уже появились во всех регионах России, к акции активно присоединяются главы регионов, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний. В акции движения уже приняли участие тысячи ребят из всех регионов страны. Они вместе с родителями, сверстниками и наставниками украшают окна домов, квартир, школ, университетов и предприятий", — говорится в релизе.