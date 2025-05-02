На Минском море рыбак ловил карасей, но поймал щуку весом восемь килограммов, пишет портал fishingby.com.
Во время рыбалки 30 апреля на Минском море (Заславском водохранилище) минчанин Сергей на обыкновенную поплавочку сумел поймать щуку. Рыбак признается, что ловил на удочку Нью Хантер шесть метров, которая была оснащена тонкой плетенкой и одинарным крючком.
— Карасик клюнул на опарыша, а зубастая клюнула на карасика, — признался минчанин.
Мужчина добавил, что щука оказалась его личным рекордом и вызвала массу эмоций и у него самого, и у других рыбаков, которые находились поблизости. Вес рыбы составил 8,340 килограмма.
Тем временем под Мозырем на Припяти белорус на «арбуз» поймал гигантского двухметрового сома: «Вытянул сома из воды только с третьей попытки».
Ранее мы собрали, что произошло после победы белоруски Соболенко над украинкой Свитолиной в Мадриде: «Это ужасно, потому что люди не остаются».
Кстати, синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в мае 2025.