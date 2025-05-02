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Эксперт раскрыл секреты идеального шашлыка

От дуба до винограда: гид по выбору дров для шашлыка.

Источник: Комсомольская правда

Как оказалось, вкус любимого многими шашлыка зависит не только от маринада, но и от правильного выбора дров. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью NEWS.ru.

— Универсальными считаются дубовые и бернзовые дрова, — поясняет эксперт. — Они дают ровный жар и придают мясу тот самый неповторимый аромат дымка.

Но для настоящих гурманов есть особые рекомендации. Для курицы и дичи — фруктовые деревья (яблоня, вишня, груша). Для рыбы и морепродуктов — виноградная лоза, а для свинины и баранины — классические дуб или береза.

Главные правила качественного шашлыка — это использовать только сухие дрова, подбирать древесину под конкретный вид мяса, следить за равномерностью жара и не пересушивать мясо.

— Разница во вкусе действительно ощутима, — уверяет эксперт. — Попробуйте приготовить рыбу на виноградной лозе — вы будете приятно удивлены.

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