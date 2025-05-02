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Казахстан ведёт переговоры с Россией по беспрепятственной миграции сайгаков через границу

АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. Казахстан ведёт переговоры с Россией по беспрепятственной миграции сайгаков через границу, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов.

Источник: Sputnik.kz

Он добавил, что Минэкологии разработало комплексный план на 2025−2026 годы, направленный на охрану сайгаков и других редких копытных.

️С учетом приплода 2024 года численность сайгаков в Казахстане составляет около 4,1 млн особей.