Он добавил, что Минэкологии разработало комплексный план на 2025−2026 годы, направленный на охрану сайгаков и других редких копытных.
️С учетом приплода 2024 года численность сайгаков в Казахстане составляет около 4,1 млн особей.
АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. Казахстан ведёт переговоры с Россией по беспрепятственной миграции сайгаков через границу, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов.
Он добавил, что Минэкологии разработало комплексный план на 2025−2026 годы, направленный на охрану сайгаков и других редких копытных.
️С учетом приплода 2024 года численность сайгаков в Казахстане составляет около 4,1 млн особей.