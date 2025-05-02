Сроки регистрации участников на KazanForum продлили

Одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI на тему «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству», которая впервые пройдет в России. Также в этом году во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025. Кроме того, в программе KazanForum 2025 запланировано проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров.