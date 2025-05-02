Сроки регистрации участников на KazanForum продлили

«Прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме “Россия — Исламский мир: KazanForum 2025” продолжается до 10 мая включительно. Продление сроков регистрации связано с повышенным интересом к форуму», — говорится в сообщении.
Одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференция AAOIFI на тему «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству», которая впервые пройдет в России. Также в этом году во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025. Кроме того, в программе KazanForum 2025 запланировано проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров.
Отмечается, что до 10 мая на форум можно зарегистрироваться в категориях «Участник» и «Посетитель». Пакет «Посетитель» открывает доступ к одной из крупнейших международных выставок инвестиционных и инфраструктурных проектов — Russia Halal Expo, которая развернется на площади 30 тыс. кв. м в «Казань Экспо».
Помимо Russia Halal Expo, для «Посетителей» будут доступны первый этаж «Казань Экспо» — панорамная галерея протяженностью 400 метров, а также кластер «С», где пройдут международный турнир молодых поваров из исламских стран и международная выставка недвижимости International Property Market (IPM).
На основные мероприятия деловой программы KazanForum — сессии, дискуссии, пленарное заседание, круглые столы и конференции — можно попасть по пакету «Участник».
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке, выбрав соответствующую категорию билета.
Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».