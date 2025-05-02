Лукашенко озвучил окончательный ответ о ношении георгиевских лент в Беларуси

Затем Лукашенко сказал, что россияне при желании могут быть с георгиевскими ленточками, а если хотят — и с белорусскими, выполненными в виде ленты цвета государственного флага с яблоневым цветом. Глава Беларуси заметил, что каждый может использовать символику по желанию и, что должно быть некое свое отличие у каждой страны.