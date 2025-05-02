Лукашенко озвучил окончательный ответ о ношении георгиевских лент в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ношении в Беларуси лент цвета государственного флага с яблоневым цветов вместо георгиевских лент, пишет БелТА.
Напомним, еще раньше президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказался о ношении георгиевских лент в Беларуси.
А 2 мая на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным тема георгиевских лент снова прозвучала. В частности, Лукашенко решил прямо отреагировать на вопросы с георгиевскими лентами, чтобы пресечь возможные инсинуации, связанные с попытками в определенных кругах искусственно раскрутить данный вопрос и сделать его точкой раздора в белорусско-российских отношениях.
Лукашенко вспомнил, что на встрече Путин попросил рассказать в чем дело, касаемо георгиевских лент. Тогда как белорусский лидер отметил, что считал, что тема исходит от российской стороны. Лидеры даже полушутя предположили, что вопрос могли поднять в посольстве России в Беларуси. На что российский лидер ответил: «Не может быть». Но еще Лукашенко заметил, что возможно вопрос поднимают в «Россотрудничестве».
Затем Лукашенко сказал, что россияне при желании могут быть с георгиевскими ленточками, а если хотят — и с белорусскими, выполненными в виде ленты цвета государственного флага с яблоневым цветом. Глава Беларуси заметил, что каждый может использовать символику по желанию и, что должно быть некое свое отличие у каждой страны.
— Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как в Украине. Вы предложили нам. В этом плане мы определились, — констатировал он.
Еще Александр Лукашенко напомнил, что белорусы проводят акцию «Беларусь помнит», похожую на российский «Бессмертный полк», в которой идут с портретами героем войны и без них. Он сказал, что такой вариант был предложен белорусской молодежью.
— Хороший вариант. Не украинский. Я говорю: «Хорошо, нет вопросов». Кто-то хочет пройти с георгиевской, кто-то… Но не надо противопоставлять друг другу. Вместе давайте, — заключил президент.
А еще белорусский президент сказал, что ждет «Бабушкину крынку», которой нужен инвестор.
Между тем ГАИ Минска предупредила о первой генеральной репетиции парада Победы 2 мая.