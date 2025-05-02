В Калининграде запустили фонтаны

Об этом глава администрации города Елена Дятлова сообщила в своем телеграм-канале.
В городе работает 21 фонтан. Из них три — плавающие. Их проверили перед запуском, протестировали и поменяли насосное оборудование.
«Кстати, с этого года перевели фонтаны на круглогодичное обслуживание, даже зимой, чтобы бережнее их сохранять и минимизировать последствия от вандальных действий», — подчеркнула Елена Дятлова.
Глава администрации в очередной раз напомнила, что фонтаны не годятся для купания в жаркую погоду, так как вода в них не проточная, а замкнутого цикла и чистотой не отличается. В прошлом году отмечались кишечная палочка и другие вирусы в воде фонтанов. Кроме того, особенности гидротехнического сооружения могут стать причиной травмы.
Для напоминания о запрете планируют запустить аудиоинформаторы.
Ранее сообщалось, что Калининградский зоопарк присоединится к общегородскому запуску фонтанов.