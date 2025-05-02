В Калининграде запустили фонтаны

Глава администрации в очередной раз напомнила, что фонтаны не годятся для купания в жаркую погоду, так как вода в них не проточная, а замкнутого цикла и чистотой не отличается. В прошлом году отмечались кишечная палочка и другие вирусы в воде фонтанов. Кроме того, особенности гидротехнического сооружения могут стать причиной травмы.