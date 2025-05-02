Мингорисполком отреагировал на жалобу минчанки про инфразвук в ее квартире. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что глава Мингорисполкома Владимир Кухарев 30 апреля, в среду, провел личный прием граждан. Во время приема проживающая во Фрунзенском районе минчанка пожаловалась на тревожащий ее инфразвук. Она допустила, что его источником выступает компьютер, на котором работает сосед сверху. Женщина обратила внимание, что в подобной ситуации находится 14 месяцев.
— Очень благодарна, что вы обратили внимание на эту проблему, потому что, к сожалению, не все воспринимают ее всерьез — немногие знакомы с этим явлением. Не всегда получается его зафиксировать и измерить, — добавила минчанка.
Специалисты заметили, что указанную ситуацию необходимо изучать, уточнив: инфразвук не распространяется точечно, направленно, избирательно. Это значит, что его должны ощущать и другие соседи. Кроме того, они сообщили, что его источником вряд ли может быть бытовой компьютер. Вероятнее всего речь идет про работу сабвуфера или чего-то подобного на другом этаже.
Сообщается, что минчанка просит помочь ей поменять квартиру. В свою очередь, председатель Мингорисполкома подчеркнул, что квартира женщины является ее собственностью и нет возможности ее поменять. Он заявил, что проблемой постараются разобраться. Сказано, что указанную ситуацию на личный контроль взял контроль заместитель главного врача городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк.
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