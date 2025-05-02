Мингорисполком отреагировал на жалобу минчанки про инфразвук в ее квартире

Специалисты заметили, что указанную ситуацию необходимо изучать, уточнив: инфразвук не распространяется точечно, направленно, избирательно. Это значит, что его должны ощущать и другие соседи. Кроме того, они сообщили, что его источником вряд ли может быть бытовой компьютер. Вероятнее всего речь идет про работу сабвуфера или чего-то подобного на другом этаже.