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В планетарии рассказали, когда пермяки смогут увидеть МКС

Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением и хорошим обзором на юго-запад.

Источник: Комсомольская правда

Пермский планетарий анонсировал расписание видимости Международной космической станции (МКС) для жителей Перми. Все желающие смогут наблюдать за полетом МКС при условии ясной погоды.

Вот график появления МКС на небе в ближайшие дни:

3 мая в 03:36 — начинается серия видимости.

4 мая в 02:48.

5 мая в 03:35.

6 мая в 02:47.

7 мая в 03:34.

8 мая в 02:46.

9 мая в 03:33.

Планетарий призывает пермяков не упустить возможности увидеть этот захватывающий космический объект. Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением и хорошим обзором на юго-запад. Не забудьте взять с собой бинокль или телескоп для более детального просмотра.