В планетарии рассказали, когда пермяки смогут увидеть МКС

Планетарий призывает пермяков не упустить возможности увидеть этот захватывающий космический объект. Для лучшего наблюдения рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением и хорошим обзором на юго-запад. Не забудьте взять с собой бинокль или телескоп для более детального просмотра.