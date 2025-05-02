В Заводском районе демонтировали часть автозаправки по требованию суда

Владелица автозаправочного комплекса в Заводском районе Саратова была вынуждена демонтировать часть сооружений после судебного разбирательства. Конфликт возник из-за незаконного использования 26 квадратных метров муниципальной земли на улице Орджоникидзе, где газозаправочный комплекс выходил за границы отведенного участка. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областное управление ФССП.