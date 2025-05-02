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В Заводском районе демонтировали часть автозаправки по требованию суда

В Саратове демонтировали часть автозаправки по решению суда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Владелица автозаправочного комплекса в Заводском районе Саратова была вынуждена демонтировать часть сооружений после судебного разбирательства. Конфликт возник из-за незаконного использования 26 квадратных метров муниципальной земли на улице Орджоникидзе, где газозаправочный комплекс выходил за границы отведенного участка. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областное управление ФССП.

— Во избежание принудительного демонтажа сооружений, женщина самостоятельно убрала незаконные постройки, соблюдая ранее предъявленные требования, — пишут журналисты информационного агентства.

Помимо этого, с нее был взыскан исполнительский сбор, а также применены меры административной ответственности.