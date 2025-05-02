Эксперт объяснил новые правила домашнего майнинга

С 1 марта 2025 года в России ужесточили контроль за домашним майнингом криптовалют. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, теперь майнерам придется соблюдать строгие лимиты энергопотребления. Об этом эксперт сообщил в интервью NEWS.ru.
Главные изменения: лимит для физлиц — 6000 кВт·ч в месяц, превышение нормы — обязательная регистрация ИП, контролирующий орган — Федеральная налоговая служба, последствия нарушений — отключение электроэнергии.
— Если ваш майнинг-оборудование потребляет больше 6000 кВт·ч, нужно срочно легализовать деятельность, — предупреждает Бондарь.
Для этого необходимо зарегистрироваться как ИП, внести данные в реестр майнеров, платить налоги согласно законодательству.
Эксперт отмечает, что новые меры направлены на борьбу с нелегальным майнингом, контроль энергопотребления, пополнение бюджета за счет налогов и предотвращение перегрузок сетей.
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