Эксперт объяснил новые правила домашнего майнинга

С 1 марта 2025 года в России ужесточили контроль за домашним майнингом криптовалют. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, теперь майнерам придется соблюдать строгие лимиты энергопотребления. Об этом эксперт сообщил в интервью NEWS.ru.