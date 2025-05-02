«Прошел короткий, но яркий путь»: в Башкирии похоронили 18-летнего парня

Молодому человеку было всего 18 лет. Несмотря на свой возраст, он решил подписать контракт с российским Министерством Обороны и отправиться в зону СВО. На службу он уезжал вместе с гитарой в боевом настроении. Парню удалось быстро сдружиться с сослуживцами. Они вспоминают, что Искандер в любой момент был готов прийти помощь товарищам.