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«Прошел короткий, но яркий путь»: в Башкирии похоронили 18-летнего парня

На СВО погиб 18-летний житель Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В селе Первомайский Благоварского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Искандером Янсуфиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Марат Юсупов.

Молодому человеку было всего 18 лет. Несмотря на свой возраст, он решил подписать контракт с российским Министерством Обороны и отправиться в зону СВО. На службу он уезжал вместе с гитарой в боевом настроении. Парню удалось быстро сдружиться с сослуживцами. Они вспоминают, что Искандер в любой момент был готов прийти помощь товарищам.

— Он достойно прошел свой короткий, но яркий путь. Оставил о себе только добрую память. На первой линии обороны совершал подвиг за подвигом. Искандер никогда не будет забыт. Мы скорбим вместе с вами, дорогие родные, — заявил глава Благоварского района.

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