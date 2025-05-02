Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тропа памяти» — новый туристический маршрут появится в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе появится новый патриотический туристический маршрут «Тропа памяти». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В преддверии Дня Победы Севприроднадзор предложил создать новый маршрут в рамках Большой севастопольской тропы — “Тропу Памяти” по местам боев Великой Отечественной войны. Поручил продумать навигацию и варианты информационных стендов», — проинформировал губернатор.

По его совам, сейчас в согласовании с Севприроднадзором инициативная группа севастопольцев во главе с ветераном Евгением Мельничуком проводит раскопки, восстанавливает хронологию боев, устанавливает памятные знаки.

«Сам Евгений Борисович — подполковник в отставке, ветеран ПВО и специальных частей Черноморского флота. Ему 92 года. Десятки лет он занимается историческими исследованиями, посвященными боевому пути Приморской армии и партизанскому движению в Крыму в 1941—1944 годах», — рассказал глава региона.

По мнению Развожаева, маршрут станет привлекательным местом для совместных походов родителей с детьми — чтобы ребята не только учили историю по учебникам, но и могли прикоснуться к ней.