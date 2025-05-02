«Сильные дожди, ветер и грозы». Синоптики предупредили про сложные погодные условия в первые выходные мая

Синоптики сказали белорусам о ливнях и неустойчивой погоде в первые выходные мая, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 3 мая, в субботу, будет переменная облачность. В ночные и утренние часы на большей части территории страны, а днем по южной части пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в дневные часы в южных районах прогнозируются грозы. Ветер ночью будет южный, а днем — с переходом на западный, в момент гроз местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от +7 до +13 градусов, местами по востоку окажется от +3 до +6 градусов. Днем будет от +16 до +22 градусов.
В воскресенье, 4 мая, Беларусь будет находиться под влиянием волнового циклона, центр которого переместится с территории Польши. Синоптики прогнозируют сложные погодные условия. Будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдут дожди, местами возможны сильные дожди и грозы.
Ветер будет преобладать переменных направлений, однако днем он окажется порывистый, местами сильный порывистый. В ночные часы прогнозируется от +2 по северной части и до +13 по юго-западной. Днем температура воздуха окажется от +9 градусов по северу и до +23 градусов по юго-востоку.
Тем временем синоптики сказали о непогоде в соседних Польше, Литве и Беларуси: «Сильный ветер, град и возможны торнадо».
Кроме того, Белгидромет сказал о погоде в мае 2025 года в Беларуси: «Не исключен возврат к холодам, заморозки».
А еще мы писали, что реальная история нового фильма «В списках не значился» связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть несколько прототипов: «Это был скелет, обтянутый кожей».