«Сильные дожди, ветер и грозы». Синоптики предупредили про сложные погодные условия в первые выходные мая

Согласно прогнозу синоптиков, 3 мая, в субботу, будет переменная облачность. В ночные и утренние часы на большей части территории страны, а днем по южной части пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в дневные часы в южных районах прогнозируются грозы. Ветер ночью будет южный, а днем — с переходом на западный, в момент гроз местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от +7 до +13 градусов, местами по востоку окажется от +3 до +6 градусов. Днем будет от +16 до +22 градусов.